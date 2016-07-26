新冠肺炎｜菲印傭抵港確診率回落但審慎增加檢疫措施 羅致光：最好遊說外傭延後放假回國

勞工及福利局局長羅致光表示，過去兩個月抵港外傭確診率有下降趨勢，由9月上旬3.3%逐步降至10月下旬的1.37%，當中較明顯是來自菲律賓的外傭，而印尼外傭的確診率相對較低，不過，相對整體10月份從外地來港已打針人士確診率0.55%而言，抵港外傭的確診率仍然偏高，會持續觀察兩地疫情、疫苗接種率的進展和到港後確診率變化，繼續審慎調校外傭抵港進度。

羅致光在網誌表示，8月起逐步讓已打針及配合本港防疫要求外傭來港工作，並透過調整外傭指定檢疫設施數目與入住名額，讓每天來港外傭人數，由9月上半月的平均每天28.3人，上升至10月下半月的平均每天63.7人。11月上旬的每天平均數字已上升至107.2人，紓緩香港嚴重缺乏外傭的情況。而12月8日起，香港沙田萬怡酒店成為外傭指定檢疫設施，提供共500個房間，房間每晚收費650元，取代荃灣絲麗酒店(每晚800元、約400間檢疫房間)，除了每晚房間價格較低外，可作檢疫用途的房間數目亦有所增加。

最好勸外傭延後放假回國

就外傭續約放假要回國，羅致光認為最好勸說及安排外傭延後放假回國，一來減低感染機會，也避免回港受阻滯；若因現有外傭完約後冀回國，而僱主需聘用新外傭，羅建議最好與原有外傭協議先續一份新合約，可遊說外傭先延長現有合約最長6個月，當新外傭成功到港及完成檢疫後，雙方才終止合約。

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