新冠肺炎｜菲國單日確診再創新高 馬尼拉試行小範圍封城冀減經濟衝擊

新冠肺炎疫情持續擴大，馬尼拉都會區封城一個月，但菲律賓確診仍飆升再創新高，周一再增22,415宗確診。雖確診數攀升，大馬尼拉地區本月8日起將放寬防疫限制，率先試行小範圍封鎖措施。

Delta變種毒株肆虐下，菲律賓周一單日確診再創新高，再多103人不治，累計210萬3,331宗確診、34,337人病逝。

雖然單日確診屢創新高，但總統發言人Harry Roque周一仍宣布，馬尼拉都會區本月8日起將進一步放寬防疫限制，實施一般社區隔離(GCQ)措施。

大馬尼拉地區試行「粒狀封鎖」

在GCQ管制下，大馬尼拉地區將率先試行小範圍「粒狀封鎖」(granular lockdown)，即不再全地區封城，只在疫情嚴峻的街道、社區或村落進行管制，禁止民眾外出，希望藉此降低封鎖措施對經濟的衝擊。

大馬尼拉地區8月6日起實施最嚴格的強化社區隔離(ECQ)封城措施，除銀行、餐廳、超市等基本服務外，其他商店暫停營業，餐廳也僅提供外賣。封城2周後，8月21日起小幅放寬管制，但餐廳仍禁止堂食，公園內限制民眾活動時間，禁止宗教集會，並維持8小時宵禁。

馬尼拉都會區是菲律賓商業活動中心，人口達1,300萬。隨著封城措施延長，經濟大受衝擊。

長期封城重挫經濟

菲律賓社會經濟規劃部長蔡榮富(Karl Kendrick Chua)8月估計，大馬尼拉地區兩周ECQ將影響「逾60萬勞工，(預計)增加25萬貧窮人口」，導致每周約1,500億披索(約233億港元)經濟損失。

馬尼拉都會區自去年3月起多次封城，不少民眾出現防疫疲勞。菲律賓衛生部周一宣布，大馬尼拉地區所有城市近日都驗出Delta，加上醫院病床使用率逾7成，除了病床使用率和疫情風險較低的馬尼拉市外，其他16個城市都處於最嚴峻的疫情警報。

另外，菲律賓周一通報新增279宗Delta變種病毒個案，累計2,068宗。

專家質疑防疫成效

菲國獨立研究團隊OCTA成員、數學研究所教授Guido David指出，小範圍粒狀封鎖下，馬尼拉都會區疫情可能失控。他指，如果確診病例集中在小部分地區，粒狀封鎖可能有效，「舉例來說，如果只有40%的barangay(菲律賓基層行政區，相當於村落)出現新病例，你可以實施粒狀封鎖，這也許奏效」。但大馬尼拉地區已有社區傳播，過去不曾看到疫情大範圍傳播下，粒狀封鎖奏效的例子。

他說，過去經驗看來，粒狀封鎖在馬尼拉都會區很可能不奏效，屆時「疫情可能超出我們掌控，且會比現在糟得多」。