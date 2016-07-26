新冠肺炎｜菲律賓增逾1.8萬新症破紀錄 首現Delta社區傳播 當局堅持放寬封城

菲律賓新冠肺炎疫情持續反彈，周一增18,332宗病例，破單日紀錄，同時發現變種病毒株Delta首次在當地社區傳播，周二的數字雖回落至12,067宗，但當局指只是假期檢測量低所致。時值當地日前剛放寬防疫及封城措施，當局稱大範圍地區封城已不再有效，堅持放寬措施，改為針對特定地區抗疫。

菲國總統杜特爾特上周批准首都區在本月21日起放寬防疫措施，由本月6日起實施的最高級別措施，下調至第二高級別至本月31日，影響16個城市共逾1,300萬人。具體規定包括居民外出時毋須準備檢測證明，並可於特定時間做戶外運動，而各地區政府可自行決定是否准許賣酒，但堂食及宗教集會仍然禁止，美容美甲店及髮型屋等繼續關閉。

大量源頭不明Delta病例

據統計，菲律賓過去7日平均每日新症為逾1.5萬宗，另平均每日有逾250人死亡。衛生部發言人周一表示︰「廣泛封城在本國已不再有效……措施稍為放寬並更有針對性地封城，將更為有用。」路透社引述菲國當局稱，首都區及鄰近省份出現大量源頭不明的Delta病例。報道指，受掣於菲國的基因排序效率，當地的基因中心目前只確認1,273宗Delta病例，其中466宗在周一公布。