新冠肺炎｜菲律賓抵港外傭打齊針 機場驗出確診帶L452R

本港今日(22日)新增1宗新型肺炎確診個案，55歲女外傭(#12173)前日(20日)乘搭宿霧太平洋航空5J272航班抵港，在機場的臨時樣本採集中心採樣後，驗出確診及帶有L452R變異病毒株。患者確診時沒有病徵，今年6月22日和7月13日已在菲律賓接種兩劑復必泰新冠疫苗。衞生防護中心表示，今日暫錄得少於5宗初步確診。

多座大廈居民明日要強制檢測

此外，衞生防護中心提醒與6個指明地方相關的指明人士，須於明日(23日)遵從強制檢測公告進行檢測。該6座大廈或地方早前曾有涉及變異病毒株的確診個案居住過，相關居民或工作人士要在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測：

⚫ 半山區干德道52號駿豪閣

⚫ 大圍美田路63號壹號雲頂第6座

⚫ 大嶼山大地塘74號

⚫ 土瓜灣浙江街22號同順興大廈

⚫ 半山區地利根德里12號譽皇居

⚫ 半山區列堤頓道7號

再多5名確診者康復出院

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有5名確診病人出院，包括個案編號12072、12131、12139、12145和12149，至今累計11,882名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用562間負壓病房、共1,042張負壓病床；現時有35名確診病人分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

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