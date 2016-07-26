新冠肺炎｜袁國勇團隊料新冠病毒不會消失 清零目的為爭取時間推高接種率

新冠肺炎肆虐逾年，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊表示，「圍堵清零」和「與病毒共存」兩者並不矛盾，認為新冠病毒不會如沙士般完全消失，反而會待達至群體免疫力平衡，長期與人類並存。

袁國勇團隊於《明報》撰文，提及圍堵清零的目標並非撲滅新冠病毒，而是爭取時間為全民接種疫苗。團隊稱，當外國不能實現清零，香港亦難以長期保持零確診，但本港不能不及早開放邊境，否則會無法生存，因此市民應趁目前本港仍屬清零的情況，盡快接種疫苗，降低病毒殺傷力。

接種科興達至群體免疫是「空中樓閣」

不過團隊稱，在新冠疫苗有效率下降，加上Delta變種病毒肆虐的情況下，推算七成接種率仍不能達至群體免疫。團隊計算，若全民接種復必泰疫苗，接種率需要約97.4%才能達至群體免疫；若全民接種科興疫苗，接種率更須達142.9%才能達至群體免疫。團隊續指，接種率超過100%看似違反常理，但數據反映病毒株不斷進化，增加傳播效率，並降低疫苗效力，使群體免疫門檻大幅提高，變成一個「無法達到的空中樓閣」。

九成接種率仍須戴口罩

團隊坦言，邊境控制無可能滴水不漏，並建議港府採取一系列降低風險的措施，包括讓已打齊針及對抗體呈陽性的抵港者，能以隔日檢測放寬隔離日數。另外，團隊建議要求所有參加大型聚會或須除口罩活動的參加者，包括宴會、健身、中學面授課堂等，須出示疫苗接種證明，而若出現更具傳染力的變種病毒，應減少面授課堂。另外，團隊認為即使九成人口已接種疫苗，市民仍須配戴口罩，才能減少傳播機會。

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