新冠肺炎｜袁海文斥來港易安排欠邏輯 姚思榮倡設健康碼重申非強制

中港全面通關遙遙無期，特首林鄭月娥昨日表示，已與中央商討「專家對接」機制安排，以作商議具體通關條件。立法會旅遊界議員姚思榮建議，將內地「健康碼」加入「安心出行」應用程式，以追蹤密切接觸者行蹤，作為通關條件；民主黨醫療政策發言人袁海文明言反對，強調做法不切實際。

姚思榮於電台節目表示，目前「安心出行」已有類似的追蹤功能，意指掃瞄二維碼和風險通知功能，而加入「健康碼」後的分別只在於「紅碼」、「黃碼」者不能進入場所。他認為，技術上加入「健康碼」應該不難，但認為如何管控「轉碼」，以及控制「紅碼」、「黃碼」者的行蹤才是最大困難。他又指，若只要求部分人使用將很難管控，因此必須全民使用「健康碼」。

姚思榮強調內地健康碼非強制

姚思榮重申，內地「健康碼」不是強制要求。他解釋，內地僅要求所有進入公眾場地的人士「一定要有『健康碼』」，民眾便「慢慢習慣」使用；至於禁止「紅碼」、「黃碼」者進入場所的責任在於相關場所，又謂「你知內地行政命令做得幾好啦」，只要通知商場、、零售或飲食商店等場所要求禁止進入，便會「大家一齊做」，因此絕對不算強制民眾使用「健康碼」。

袁海文：來港易未有疫苗接種要求

袁海文於相同節目反駁，不曾留意到內地有要求「健康碼」作為通關條件，認為有關建議只是建制派出謀獻計，做法不切實際。對於港府今日率先開始「來港易」計畫，有限度容許非港人從粵澳免檢疫抵港，袁海文質疑該計畫未有要求來港免檢疫者接種疫苗，更讓他們免費在港接受多次檢測，變相賦予內地人「特權」，形容欠缺抗疫邏輯。

袁海文續指，目前福建爆發疫情，故不認為內地的防疫能力比香港好，而內地人經「來港易」抵港可免檢疫，但返回內地則需要隔離，反映兩地防疫要求不對等，形容港府將自身的防疫策略「拱手相讓」。