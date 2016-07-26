新冠肺炎｜被舉報沒戴口罩遭罰2800元 澳洲前總理阿博特寸爆：打小報告不是澳洲人性格

澳洲悉尼一名民眾舉報前總理阿博特(Tony Abbott)在公眾地方沒戴口罩，阿博特隨後遭警員罰款。阿博特回應指不會上訴，但強調不認同揭人私隱和打小報告的行為。

news.com.au報道，新南威爾士省警方證實，一名男子上周三(8日)被市民指證在悉尼市郊地區Manly的Fairy Bower海灘沒戴口罩。報道指，從一名女子拍攝的照片可見，阿博特當時沒戴口罩，於Fairy Bower海灘岸邊現身，似乎正與另一名男子聊天。

悉尼《每日電訊報》網站周六(11日)報道，警方因阿博特違反當地防疫法例，已對他開出一張500澳元(約2,860港元)罰單。

阿博特回應：認為當時行為合法

阿博特回應事件時表示，他不會針對該罰單提出上訴，以免浪費警方資源，但他認為自己當時的行為是「合法的」。阿博特還對舉報他的人表達不滿，稱「我從不認為揭人私隱和打小報告，是澳洲人性格的一部分」。

據新省針對新冠肺炎疫情實施的公共衛生規定，任何人離開家門後都必須戴上口罩，但做運動期間可以豁免。

對阿博特因沒戴口罩遭罰款，新省衛生部長哈澤德(Brad Hazzard)表示，不論任何人或任何身份，都必須遵守防疫規定。