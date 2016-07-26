新冠肺炎｜西安兵馬俑係發現疫情功臣？自由行群組最少34人染疫

內地「上海長者自由行」新冠肺炎感染群組今日再有最少10人染疫，令群組擴大至34人，並波及河北邢台。目前疫情已隨著自由行蔓延至北京、甘肅、陝西、貴州等8個省市，源頭仍然未明。湖北武漢大學醫學部病毒研究所楊占秋教授認為，今波疫情的感染鏈較之前的張家界淮安旅行團更為清晰，防控不難，但要警惕冬季是新冠病毒活躍期，建議景區加強防疫。

最先確診夫婦為參觀兵馬俑多次檢測

今次能及時發現上海群組，內地傳媒認為，陝西西安兵馬俑博物館「功不可沒」，事緣該博物館要求遊客持48小時核酸陰性證明進入，上海群組最先確診的夫妻為了在上周六入到博物館，而於上周五早上在甘肅嘉峪關檢測，結果驗出異常。由於內地可以用手機收檢測報告，該對夫妻未等到檢測結果，就在上周五下午搭機抵達西安，最終在西安再檢測並於周日確診，而隨後全團8人分別在西安及寧夏銀川確診。

至於官方曾通報該對夫妻未留在嘉峪關等結果「自行離開」往西安，及後已澄清，無規定等候結果期間不能活動，而兩人上周三在內蒙檢測的結果是陰性，故兩人無被限制登機。

多地密接者中招 續有自由行團友確診

上海群組當中有多個由內蒙古額濟納旗達來呼布鎮「桐楠閣餐廳」串連起來的「分組」，包括桐楠閣餐廳員工群組、甘肅蘭州長者自由行群組及浙江杭州長者自由行群組，其中蘭州群組除了昨日在蘭州有4確診、2無症狀感染，以及在湖南長沙有1確診外，今日再新增4名蘭州密切接觸者確診。

杭州群組繼1名自由行團友昨在寧夏吳忠市確診後，今亦再多2名團友在當地確診。目前杭州自由行10名團友仍身處寧夏吳忠市，據報是該團的包車司機看到有上海遊客確診的報道後，發現客人的行程與對方相似，於是將全團客人載到醫院檢測。

「空間交集」致銀川食肆樓面染疫

此外，寧夏銀川今新增1名確診者，與當地首名確診者、即上海群組姓艾團友有「空間交集」。艾男曾在上周六到金鳳區親水宴會中心用膳，而新增確診者則在上周六及日在親水宴會中心兼職樓面。貴州遵義今亦新增一名無症狀感染者，曾與當地昨日確診的患者一同到重慶旅遊，而該名確診者早前曾遊甘肅、內蒙古等地，部分行程與上海群組重疊。

邢台感染者來自蘭州 為北京患者密接

至於邢台新增的2名無症狀感染者，為一對夫妻，上周四從蘭州搭火車到北京，並在上周五探親，據報還在該親戚家中留宿，而該名親戚正是北京昨日確診的男子，該男子上周五才從甘肅武威回到北京。該對夫妻在北京遊玩後，周一搭火車到邢台。

內蒙二連浩特更早出現疫情

今波疫情有相對明確傳播鏈，惟源頭仍未明，而內蒙古除了額濟納旗達來呼布鎮外，二連浩特市早在上周三開始有人確診，截至今早7時增至7人。

二連浩特市的疫情雖然與自由行群組無關，患者為物流園員工、隔離酒店保安及相關密接者，但二連浩特疫情源頭亦未明，同樣值得重視。更值得關注的是，額濟納旗和二連浩特均位處中蒙邊境，有口岸通往蒙古國，而蒙古國新冠疫情嚴重，截至昨早11時的過去24小時新增1,303確診、18死亡。額濟納旗通道及策克口岸已於昨日關閉，二連浩特至蒙古國扎門烏德公路口岸亦已自上周四起關閉。

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