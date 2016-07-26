新冠肺炎｜許樹昌指接種率低無條件「與病毒共存」 認「清零」非長遠之計

本港新冠疫苗第一針最新接種率為68.1%，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種率現仍未夠高，因此未有條件選擇「與病毒共存」。他在一個電台節目指出，英國及新加坡等國家採取「與病毒共存」方向後，確診個案爆發得很厲害，而冬季即將來臨亦令疫情添變數，如出現新的變種病毒，或新冠病毒和流感一同夾擊。不過，他坦言同意「絕對清零」並非長遠辦法。

通關｜料健康碼必須有追蹤功能

至於與內地通關，許樹昌相信本港仍要調整防疫措施，才能滿足內地要求，包括使用有追蹤功能的「健康碼」入境。他認為，願意過關的可能都是因為經濟、家庭或就業等因素，應該不會介意有追蹤功能，又指對內地而言，原則是和香港通關不能帶來額外風險。

第三針｜專家料本周開會通過建議

衞生防護中心轄下科學委員會周三開會討論接種新冠疫苗加強劑，亦會討論同步打新冠疫苗和流感針，許樹昌料很大機會本港會通過建議，又指世界衞生組織近期審視更多數據後，發現同步接種兩款疫苗都不太影響保護能力。

新冠肺炎｜許樹昌指接種率低無條件「與病毒共存」 認「清零」非長遠之計