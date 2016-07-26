新冠肺炎｜專家料變種病毒少女污染鱷魚肉包裝 「樓上」回收同一批次接受顧客退貨

天水圍一名17歲少女(#11852)月初確診並帶有變種病毒，當局日前在其天盛苑盛譽閣寓所、所到的寵物店和補習社採集60個環境樣本，當中3個取自家中的雪櫃冷藏格。衛生署公共化驗所證實，一個來自泰國的預先包裝急凍鱷魚排骨，表面環境樣本對新冠病毒檢測呈陽性，食安中心已要求食品商暫時停售有關產品。

少女打開雪櫃期間曾打噴嚏

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表示，向衛生署了解後，得知少女不時打開雪櫃找食物，期間曾打噴嚏，而鱷魚肉包裝上驗出的病毒量低，相信包裝被少女污染亦不出奇。許樹昌又指，當局會再檢驗同一零售商的同類產品，若結果都呈陰性，可假設包裝是被少女污染，他又認為可為包裝上的病毒做基因排序及病毒培殖，以確定是否具傳染性。

許樹昌表示，衛生署曾在機場檢驗過萬個急凍食品包裝樣本，包括40多個鱷魚產品樣本，都沒驗出病毒，但北京新發地市場曾在冰凍食品包裝樣本培植出活病毒，建議市民將急凍食品放入雪櫃前，用洗潔精等清洗包裝表面。他又指少女確診至今已超過10天，相信較難找到感染源頭，認為個案只造成小型家庭群組感染，除幸運外，亦因目前本港仍有嚴謹社交距離措施及市民戴口罩。

「樓上」：客人有疑慮可退回泰國鱷魚產品

「樓上」昨晚在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品。「樓上」表示就有關事件，已回收下架同一產品批次的食材、加強抽查產品安全，以及密切監察及持續評估情況，加強清潔及消毒，若客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

「樓上」指，處理此類急凍貨品的生產線員工共有77人，其中76人已接種疫苗，該鱷魚肉生產商亦對每批產品均作新冠病毒檢驗。公司強調，一直配合食環署進行入境產品例行抽檢，會按產地的風險程度進行抽驗。