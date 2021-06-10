新冠肺炎｜許樹昌：醫管局研「篤手指」測試抗體 或可取代抽血

政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在電台節目表示，應在機場為入境人士同時進行病毒檢測及抗體測試，抗體測試以傳統抽血方式較準確，可在半小時內有結果，醫管局亦正試驗多款「篤手指」式的抗體測試方法，如得出的結果準確，就可以取代抽血方式。

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許樹昌指，來自非高風險地區，完成接種兩針疫苗並滿14日的入境人士，如驗出有抗體水平和到埗後檢測呈陰性等，可將檢疫期縮短至7日，再加7日自我監察期，期間每兩至三日就要檢測一次，認為放寬措施的風險可控。

許：適合接種流感疫苗長者原則上適合接種新冠疫苗

許樹昌又指，在疫苗使用初期，由於挪威和德國有長者出現死亡風險增加的情況，所以採取較為謹慎的建議。他認為適合接種季節性流感疫苗的長者，原則上都適合接種新冠疫苗，現時全球滅活疫苗已接種過億針，本港採用的兩款疫苗都有長者接種的數據，不少研究亦顯示，「三高」的長者如血壓維持在相對年輕人較高的水平，如果有定期服藥，並控制到血壓，即使指數偏高，只要穩定都毋須擔心。