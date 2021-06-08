新冠肺炎｜調查：五成半學校收生減少或須減班

疫情下中港兩地封關，跨境生無法來港上課。教聯上月底向330間中小學作問卷調查，發現近五成半學校稱下學年經自行分配學位報讀小一/中一的學生減少 (62%中學及52%小學)，平均減一成半收生，部分減幅更達三成；整體有兩成二學校預料未來會出現縮班，小學更達三成。

至於收生人數減少的原因，七成半受訪學校指跨境生轉到內地就讀，逾五成半指有學生移民往外地。

籲教育局重新讓跨境生回港上課

教聯會主席黃錦良(圖中)建議，教育局盡早與內地商討讓部分班級的跨境生回港上課，並向面對減班危機的學校作出支援。黃又指，有位於天水圍的小學本學年已近百名跨境生退學，相信7月出成績表後，或再現退學潮。他呼籲，教育局盡早與內地協商安排跨境生來港上課，並控制新校開班班數。教聯會理事兼荃灣商會學校校長周劍豪(圖右)則指，該校有約180名跨境生，新學年預計會有30人退學，或須縮減三班。