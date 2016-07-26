新冠肺炎｜調查：過半市民網購消費比例增加 每月平均花費近2700元

新冠肺炎疫情下港人習慣網購，KOL(關鍵意見領袖)顧問公司VS MEDIA調查發現，受訪者每月平均用於網購消費金額達2,673元，逾半人表示網購佔整體消費的比例較疫情前增加，當中三成八受訪者的網購比例更增逾四成。另外，近半受訪者稱，多了在網上購買從前只會在實體門店選購的產品。VS MEDIA公司創辦人兼行政總裁黃雅芬指消費模式已逐漸改變，料疫情下網購趨勢不會下滑。

該公司於今年7月9日至14日以網上問卷形式向309名18至45歲本港居民作調查，發現近半港人每月網購次數比疫情錢頻密，41至45歲組別平均每月網購消費更超出3,000元。

直播帶貨成疫情新趨勢

調查另發現，KOL在疫情期間更受觀眾信任，近八成受訪者偏向相信KOL多於明星的推薦及評價，近八成不介意其發佈內容含間接宣傳。九成六表示對KOL介紹的產品及服務感興趣，頭三位包括餐廳及美食(53%)、家品及日用品(46%)、美容化妝產品及服務(44%)。

KOL直播帶貨亦成疫情下的新趨勢，逾四成受訪者曾於直播節目中消費，當中約三分一經常在節目中消費；八成三受訪者曾觀看直播帶貨節目，當中主要透過Facebook(52%)、Instagram(38%)及淘寶直播(23%)收看。

疫情下KOL粉絲人數增逾三成

黃雅芬指，其公司旗下部分KOL在疫情下粉絲人數增長迅速，部分增幅達兩至三成，更有平日目標觀眾較小眾的KOL粉絲人數增至原有的10倍，由1萬增至10萬。她分析指，疫情下裝修教學、家居佈置、手工藝、製作手工麵包等影片內容較專門的KOL，粉絲人數增幅顯著。她推測，由於市民網上消費的習慣已經建立，預計即使疫情過後，網購風氣仍會持續。