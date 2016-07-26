新冠肺炎｜譚德塞：排除實驗室洩漏說法言之過早 中方：溯源問題不能政治化

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，在新冠病毒溯源問題上，排除新冠病毒可能從武漢實驗室洩漏的說法是言之過早，呼籲中方合作及公開透明。中方強調溯源問題不能被政治化。

疫情以來曾多次讚揚中方的譚德塞在記者會上表示，排除新冠病毒可能從武漢實驗室洩漏的講法是言之尚早，他指自己作為免疫學家，在實驗室工作，實驗室內發生事故時有發生，要取得完整資料才可排除疫情同實驗室有關。由於缺乏疫情初期病毒在中國傳播的原始數據，令溯源工作受阻，指世衛欠數百萬染疫死亡患者一個解釋，中方的合作至關重要。會要求中國在病毒溯源問題上，特別是提供資訊及原始數據方面，持透明、開放及合作的態度。

世衞緊急項目執行主任瑞安指，譚德塞星期五會向世衞194個成員簡介第二階段溯源研究計劃，期待與中方合作。

外交部：病毒溯源是科學任務

在北京，外交部發言人表示，44個國家就新冠病毒溯源問題，向譚德塞提交聯署信，另有4個國家單獨致函，歡迎世衛發布的中國與世衛的新冠病毒溯源聯合研究報告。

發言人指出，病毒溯源是科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化，強調中方在病毒溯源問題上展現的開放、透明態度，得到國際專家的充分肯定。並指，在一段時間以來，不斷看到以美國為首的少數國家將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，公然漠視科學家的合作成果，為一己私利，不惜背棄科學和真理，公開鼓吹讓情報機構開展調查，罔顧事實真相，不擇手段污蔑中方不透明、不合作，嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造極大困難和障礙，引起國際社會的普遍不滿和反對。