新冠肺炎｜譚耀宗料通關有配額 或只限點對點行程

全國人大常委譚耀宗今日(6日)表示，本港日前曾連續42日沒有新感染的源頭未明個案，本來是一個爭取通關的好機會，惟現時社區出現變種病毒個案，情況令人擔心，希望現階段能控制好、阻止擴散。

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他早上啟程往北京參與人大常委會會議前，表示日後即使成功通關也需要逐步來，包括設立每日配額、事前進行核酸和抗體測試，本身也要完成接種兩劑疫苗，而有結果後或需限制活動只能點對點、不可四處走動等。

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料港粵疫情回穩之時有望通關

有專家認為，本港社區的變種病毒個案或源於「外防輸入」可能有漏洞，而廣東省近日疫情亦反覆。對於本港是否需要收緊「回港易」計劃時，他認為先要詳細調查和研究個案，如果涉及外來因素，就要小心檢視有沒有漏洞，不能隨便採取措施。他又說，廣州控制疫情「嚴密」，料一段時間後就可找出感染源頭、堵截疫情擴散，如香港和廣州兩地情況回復穩定，即有希望通關。