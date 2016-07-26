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新冠肺炎｜警觀塘工廈搗破違規經營派對房間 21歲負責人被捕
1 小時前
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新冠肺炎｜警觀塘工廈搗破違規經營派對房間 21歲負責人被捕
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新冠肺炎｜警方觀塘工廈搗破違規經營派對房間 21歲負責人被捕

東九龍總區機動部隊人員根據線報及深入調查後，今日凌晨約0時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘成業街19號一工廈單位，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。行動中，一名21歲姓鍾的本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)被捕，正被扣留調查。

警方票控15客1職員違599F/599G

另外，一名23歲姓文本地男職員、9名本地男子及6名本地女子，年齡介乎17至23歲，則分別涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病規例》，以協助控制疫情。警方在疫情期間，會繼續加強巡查及果斷執法，以打擊非法活動及減低病毒在社區傳播的風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜警方觀塘工廈搗破違規經營派對房間-21歲負責人被捕-286109
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