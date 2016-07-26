新冠肺炎｜變種病毒傳染力強 日專家憂第5波疫情7月至8月來襲

日本為防新冠肺炎疫情擴大，對東京都等10地發布緊急狀態，周日除沖繩縣外，其餘9地解除。因Delta變種病毒株等傳染力強，專家憂慮7月下旬至8月第5波疫情恐出現。

《讀賣新聞》報道，目前情況就像第2度緊急狀態解除後，第4波疫情來襲一樣。許多專家指出，比最早在英國發現的Alpha變種病毒株傳染力更強的Delta變種病毒株(最早在印度發現)來勢洶洶，7月下旬到8月底第5波疫情恐來臨，民眾要提高警覺。

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今年2月底大阪府等地第2度緊急狀態解除時，專家就憂慮傳染力強的Alpha變種病毒株蔓延。之後，這種變種病毒株取代原始毒株，大阪府一度出現單日新增確診病例多達1,260例，疫情擴大，導致醫療崩潰。

有關Delta變種病毒株，大阪府等實施檢測措施，發現6月10至15日之間陽性率(確診率)增加6.2%。

東京慈惠醫科大學教授浦島充佳表示，最好假設變種病毒株已經蔓延，以英國為例，很多英國民眾接種疫苗之後，受到Delta變種病毒株的影響，疫情復燃。在日本，恐會類似上次第2度緊急狀態解除後，第4波疫情來臨一樣。

大阪府籲提供酒類食店限2人入座

大阪府專家會議召集人、大阪健康安全基盤研究所理事長朝野和典表示，人們的行動模式都是重覆的，第5波疫情如果來臨，可能和去年同樣的時期(7月至8月)。不過，這次東京、大阪等地實施「防止蔓延等重點措施」，未知會否發揮效用。大阪府今年4月5日起曾實施相關措施，確診病例並沒明顯減少，但這次實施，大阪府決定籲請提供酒類的餐飲店，原則上每組限最多兩人進入店內。

日本政府正為民眾接種新冠疫苗，大阪府感染症情報(傳染病資訊)中心主任本村和嗣分析指，目前幾乎還沒有「群體免疫」的效果，從海外的情況來看，可能4至5成人口完成接種2劑疫苗，才有可能有防疫效果。

位於大阪府泉佐野市、鄰近關西國際機場的醫院Rinku綜合醫療中心傳染症中心主任倭正表示，Alpha或Delta變種病毒株如果在通風差的地方，民眾只要把口罩稍為卸下，就可能受感染。所以民眾最好避開人群擠迫地方，防疫不能鬆懈。