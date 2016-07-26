新冠肺炎｜變種病毒Delta肆虐 Twitter關閉紐約三藩市兩大辦公室

新冠變種病毒Delta肆虐美國，繼Facebook和Google要求所有僱員須接種新冠疫苗，才可恢復回辦公室上班後，Twitter也宣布根據疾控中心(CDC)最新警告，關閉兩周前才重開的紐約和三藩市兩個最大辦公室，並押後其他辦公室重開。Twitter在去年5月，已是首間主要科企公司容許員工永久在家工作，即使美國的封城措施解除。

Twitter周三表示，「謹慎考慮CDC的最新指引後，以及在目前情況下，Twitter決定關閉紐約和三藩市已開的辦公室，並暫停其他辦公室重開，即時生效。」該公司會繼續觀察情況，會以員工健康和安全為優先考量，再作變更。

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CDC周二建議，根據傳染力高的變種病毒Delta新數據，在新冠病毒高度傳播的國內地區，已完成接種新冠疫苗的民眾應恢復在室內戴口罩。CDC又指，幼稚園至中學內所有人也應戴口罩。若家裡有人未能注射新冠疫苗，已接種的人也應戴口罩。