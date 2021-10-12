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新冠肺炎｜貨運工休息室驗出病毒 強制檢測或加密
2021-10-12
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新型肺炎機場員工強制檢測變種病毒輸入個案疫苗接種通關碼新冠肺炎
新冠肺炎｜貨運工休息室驗出病毒 強制檢測或加密
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機場貨運工的休息室有環境樣本驗到病毒。(資料圖片)

機場超級一號貨站48歲確診男服務員(#12258)，感染Delta變種病毒且源頭未明。衛生防護中心前日在其工作地方採集環境樣本後，發現職員休息室一個微波爐手柄樣本對病毒呈陽性，但病毒量低。中心雖認為樣本受病人污染，但審慎起見曾觸碰的員工都要檢疫。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的研究團隊，把患者的基因排序與本港早前輸入個案比對後，並無發現基因近似個案。團隊其後與全球數據庫進行比對，發現最接近歐洲及英國上月尾的病例，但亦相差7個基因突變，料已相隔多代傳播。

擬加密特定群組檢測次數

政府昨晚宣布，後日將在機場加開社區檢測中心，並正考慮加密特定群組定期檢測，包括機場和醫療機構員工等。新增個案方面，本港昨錄得7宗輸入個案，初步確診就少於5宗。

疫苗接種方面，下周再多4間公立醫院設置注射站，包括東區、將軍澳、明愛和威爾斯親王醫院。特首林鄭月娥昨強調疫苗接種率是通關指標，至於通關需要的「健康碼」，創科局長薛永恒指其不排除與「安心出行」合併，又稱原則上可有追蹤功能，惟認為未必能準確反映，不排除由通關市民自行申報。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜貨運工休息室驗出病毒-強制檢測或加密-288319
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