新冠肺炎｜貨運工休息室驗出病毒 強制檢測或加密

機場超級一號貨站48歲確診男服務員(#12258)，感染Delta變種病毒且源頭未明。衛生防護中心前日在其工作地方採集環境樣本後，發現職員休息室一個微波爐手柄樣本對病毒呈陽性，但病毒量低。中心雖認為樣本受病人污染，但審慎起見曾觸碰的員工都要檢疫。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的研究團隊，把患者的基因排序與本港早前輸入個案比對後，並無發現基因近似個案。團隊其後與全球數據庫進行比對，發現最接近歐洲及英國上月尾的病例，但亦相差7個基因突變，料已相隔多代傳播。

擬加密特定群組檢測次數

政府昨晚宣布，後日將在機場加開社區檢測中心，並正考慮加密特定群組定期檢測，包括機場和醫療機構員工等。新增個案方面，本港昨錄得7宗輸入個案，初步確診就少於5宗。

疫苗接種方面，下周再多4間公立醫院設置注射站，包括東區、將軍澳、明愛和威爾斯親王醫院。特首林鄭月娥昨強調疫苗接種率是通關指標，至於通關需要的「健康碼」，創科局長薛永恒指其不排除與「安心出行」合併，又稱原則上可有追蹤功能，惟認為未必能準確反映，不排除由通關市民自行申報。