新冠肺炎｜近3.4萬遊客已檢測 上海迪士尼暫無新確診

內地前日新增92宗新冠肺炎確診個案，本土佔59宗，其中黑龍江多達27宗，另甘肅9宗、河北9宗、內蒙古6宗、寧夏3宗，浙江、江西、山東及青海各1宗。受疫情波及的上海迪士尼樂園和小鎮昨起閉園兩天，截至昨早8時已有約3.39萬名遊客接受檢測，結果顯示全部陰性，920份相關物品和環境樣本檢測結果亦為陰性，相關場所已經消毒。

內地傳媒報道，一名來自江西上饒的女子上周六曾在上海迪士尼遊玩，前日回程途中知悉自己是上饒確診者的密切接觸者，立即在浙江杭州落火車，隨後被送院檢測並確診。上海市迅速應變，前日傍晚封閉上海迪士尼，為所有在場遊客檢測，同時要求上周六及日曾到上海迪士尼的遊客自覺去做檢測。

有在場遊客表示，由於樂園繼續舉行煙花表演，現場氣氛輕鬆，排隊做檢測的秩序亦非常好，完全沒有擠逼、緊張情況。上海市楊浦區則有核酸檢測點前晚深夜仍排著長長人龍，有市民直言，「這是對自己負責，也是對人家也負責，再晚也要做好(檢測)的」。

今輪本土疫情已致16省484確診

自上月17日起截至前日，內地今輪本土疫情已增至484宗確診，波及16個省(區市)，涉及最少5個獨立傳播群組。除了主要的內蒙古、甘肅旅遊群組之外，最新出現的江西上饒群組，源頭暫時未明；黑龍江群組則由與內蒙甘肅群組不同的境外輸入Delta變種病毒引起，短短5日已造成82人確診。至於內蒙古二連浩特群組，最先確診者為進口貨物物流園員工。還有中緬邊境城市雲南瑞麗，一直有零星散發疫情。

若與患者行程「時空重合」暫緩回京

對於本土疫情日漸擴大且愈趨複雜，各地都加強防疫，其中北京衛健委更要求，正在外地出差、旅行等尚未回京人士，若與本土患者的行程有「時空重合」，應立即向所在社區、單位、賓館報告行程，就地自我隔離不外出，暫緩回京。

新冠肺炎｜近3.4萬遊客已檢測 上海迪士尼暫無新確診