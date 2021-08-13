新冠肺炎｜土瓜灣街市進口魚驗出病毒 食環署：已消毒暫毋須關閉

食環署食安中心昨於土瓜灣街市「華記鮮魚」出售的進口魚及其外包裝，檢驗出新冠病毒，於8月10日至12日曾到相關魚檔購物的市民須強檢，而該魚檔今日暫停營業。據悉，涉事進口魚為來自印尼的冰鮮䱽魚，其CT值高、病毒量低，無法檢測是否帶變種病毒。有政黨引述食環署回覆指，署方昨晚已為街市所有公共地方進行全面清洗及消毒，包括相關魚檔，經評估認為現階段土瓜灣街市暫毋須全面關閉。

梁子超促追蹤同批次食物及接觸人員

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，最大機會是在冷凍鏈輸入涉事食品，促請政府追蹤同批次的食物，以及曾接觸相關食品的工作人員。梁子超表示，透過環境感染或從物件傳染的風險，遠低於人傳人，但認為最高風險的是處理相關冷凍鏈的工作人員，一旦受感染，病毒或會於他們體內大量繁殖，再傳播開去，或造成社區感染，因此當局應追蹤整個冷凍輸入鏈。梁子超提醒，市民購買及處理這些物品時，一定要注意手部清潔，將可能受污染的食物，與其他食物及品物分開處理，移除包裝及清洗，用保鮮紙包好，放入雪櫃，避免交叉污染。

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