新冠肺炎｜逾兩成受訪婦女失業 三成就業不足

香港好聯盟公布的調查顯示，逾兩成受訪婦女在疫情期間失業，逾三成面對開工不足或被解僱情況；旅遊業情況為重災區，失業率及就業不足率均近五成。超過四成半人指疫情令情緒產生負面影響，主因子女須在家網課及家庭經濟開支壓力。聯盟促政府開設短期職位，並將僱員再培訓局(ERB)津貼增至9,000元，紓緩婦女就業壓力。

聯盟上月4至20日向433名婦女作問卷調查，近四成四收入減少，就業不足的受訪婦女中，逾八成相關情況已維持超過一年時間，除旅遊業有48%外失業及就業不足外，航空業就業不足率亦達67%，零售業則有31%婦女就業不足；酒店業失業率達兩成，一成半就業不足。

聯盟促政府開設托兒服務、清潔工、安老服務等短期職位，並將僱員再培訓局(ERB)津貼增至9,000元，醫護等人手短缺行業增至1萬元，紓緩婦女就業壓力。

孩童在家網課成主要壓力

聯盟另向135名婦女作焦點小組調查，發現逾七成婦女現月入低於1萬元，婦女最大壓力來源為子女須在家網課，壓力值達4.2分(5分滿分)，抗疫期間家庭經濟及開支壓力亦分別達約3.8分。

聯盟促政府設立社區保姆登記制度並加強訓練，增加婦女勞動力及托兒服務供應，並增加校本課後學習及支援的名額，且不限於領取全額書簿津貼或綜援的學生，放寬門檻予所有有需要的雙職家庭。