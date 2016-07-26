新冠肺炎｜遭病毒溯源組撤換 英國科學家被揭與武漢研究所關係密切

新冠肺炎的病毒源頭在美國總統拜登早前下令情報機關提交報告後，再度引起各界關注。英國科學家Peter Daszak是世衛(WHO)的新冠病毒溯源組成員，也有參與獲聯合國支持、由醫學雜誌《刺針》(Lancet)牽頭的調查委員會，但在後者的網頁上，Daszak已被撤換，《刺針》並無提原因。《刺針》新冠病毒調查委員會成員來自各地，也包括中國科學家。

55歲的Daszak是動物學家，本月初被揭去年2月組織27名科學家，包括他自己，在《刺針》刊登公開信強烈抨擊病毒從實驗室洩漏之說是「陰謀論」和「非科學」，但他與武漢病毒研究所及該研究所的新發傳染病研究中心主任石正麗有聯繫，被批評涉利益衝突。Daszak也是世衛專家組今年1月往武漢調查的成員之一，並曾到過武漢研究所。世衛報告指動物是病毒最有可能的源頭，建議進一步調查，實驗室洩漏的可能性則極低。

美國微生學家Peter Palese也有簽署上述《刺針》公開信，最近他改口稱所有病毒源頭可能，都需要妥善調查。他向《每日郵報》說，「自我簽署《刺針》公開信後，出現很多令人不安的資訊，我希望知道所有問題的答案。」但他拒絕評論當初如何獲邀簽署該公開信，以及是甚麼新資訊令他改變想法。