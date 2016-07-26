新冠肺炎｜邁阿密機場派搜索犬偵測患者 準確度高達99.4%

狗狗的嗅覺驚人，接受過專業訓練後，不僅能聞到毒品和爆炸物的味道，甚至還能偵測出患有糖尿病、癲癇、癌症和柏金遜症的患者，因此早有國家開始訓練狗狗嗅覺辨識新冠肺炎患者。美國邁阿密國際機場近日推出一支搜索犬部隊，在機場對人員進行嗅探測試，協助檢測旅客是否染疫，同時也是該國境內首次利用搜索犬去檢測機場旅客當中有無確診者，若測試成功，其他機場亦將會陸續推行。

搜索犬部隊的成員分別是名為「貝塔一號」(OneBetta)的荷蘭牧羊犬，以及名為「眼鏡蛇」(Cobra)的比利時瑪連萊犬，牠們成功通過佛羅里達國際大學(FIU)全球法醫和司法中心(GFJC)的嚴格訓練，可以準確識別病毒的氣味。FIU教務長兼執行副總裁Kenneth G. Furton透露，搜索犬偵測病毒的準確性相當高，貝塔一號的準確率為98.1%，眼鏡蛇則為99.4%。

當搜索犬工作時，旅客在經過檢查站必須摘下口罩，讓搜索犬透過汗水及呼吸，來檢測是否有病毒存在，因為新冠肺炎患者的新陳代謝會出現變化，進而產生氣味上的差異。若聞出有人員染疫，該機場將會要求相關人員進行快篩。若邁阿密機場的實驗成功，美國境內各地機場也將會嘗試派遣搜索犬加入防疫工作。

杜拜38隻搜索犬協助檢查旅客

杜拜於今年6月在國際期刊《自然》(Nature)旗下的《Communications Biology》發表研究成果，指出狗狗篩檢新冠肺炎患者準確率為98.2%，研究包括3,290人的汗液樣本，並以核酸檢測結果以評估狗狗的檢測能力。現時當地已有38隻搜索犬被派駐機場協助檢查旅客是否確診者。

目前芬蘭、美國和法國等國家也都有訓練狗狗檢測新冠肺炎病毒患者，杜拜的搜索犬目前每天在機場進行30至40次檢測，也有其他國家與杜拜警方接洽，希望能獲得訓練相關經驗。

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