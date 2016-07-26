新冠肺炎｜邱騰華稱未來或停助企業應對疫情 轉向針對市場復甦發展

疫情衝擊本港經濟，商經局長邱騰華稱，未來一兩年可能不會再協助企業應對疫情，而改為準備市場恢復後發展。邱指，政府投入約3,000億元提供各種支援，不少基金仍有足夠結餘，強調政府並非「無錢」，但須反思如何用在最重要的地方。

至於通關安排，邱騰華指，已把握每個機會與各地爭取通關，而內地作為本港最主要的經濟夥伴，不會因為疫情阻礙便放棄通關，並同時會與新加坡等較低風險的地方商討恢復往來。

《反外國制裁法》維護商界利益

全國人大常委會下周開會，擬將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。邱騰華稱，有關法律目的為回應美國等無理制裁，立法將堅守應有立場及維護商界利益，至於確實實施方法則須代人大決定。邱騰華表示，香港是全球最方便的營商地方，而在過去兩年多，本港即使經歷社會事件、疫情及《國安法》實施，在港營商的外商數量不減。對於美方警告美企在港或存營商風，邱騰華批評美方挑起政治及貿易矛盾，有違國際慣例，最大輸家或是美企。

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