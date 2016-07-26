新冠肺炎｜邵家輝倡先恢復中港生意人互通 田北辰：與內地或世界通關不可兼得

特首林鄭月娥昨稱已向中央提交報告，冀可逐步恢復通關。自由黨副主席、批發及零售界立法會議員邵家輝建議，應讓兩類人優先免檢疫通關，包括在內地有家人或生意的人士。實政圓桌召集人、立法會議員田北辰則認為，由於與內地通關或與世界接軌涉相違的抗疫策略，形容兩者「魚與熊掌不可兼得」，只能二選其一。

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邵家輝表示，在內地有家人或生意的人士最有需要通關，建議為這兩類人士每日各提供2,000個配額，讓他們免檢疫通關，並以廣東省作試點，若成效顯著再進一步開放。他強調，使用配額的人必須已接種兩劑新冠疫苗滿14天，以及須接受抗體測試並呈陽性。

田北辰：必須與非清零國家斷通關討論

田北辰則指，中港兩地通關是「坐四望三」，相信能於今年第四季通關，而現時則期望能否提早於第三季開始。但田批評，政府的抗疫策略太「貪心」，一邊廂縮減已打針抵港人士的檢疫期，冀與世界接軌；另一邊廂和內地商討通關，但現時高風險國家均爆發Delta變種病毒，政府卻縮減檢疫期，田反問內地為何要冒風險與本港通關。田又指，若要與內地通關，本港必須與以非清零為目標的國家斷絕任何免檢疫通關的討論，包括新加坡，不能讓本港成為中國的防疫缺口。