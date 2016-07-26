新冠肺炎｜醫護超市員工紛感染 內蒙額濟納旗全民禁足抗疫

內地新冠肺炎本土疫情仍在擴大，前日新增35宗確診，內蒙古佔最多，有19宗，其中18宗都來自重災區阿拉善盟額濟納旗，患者包括醫生、護士及超市員工等。額濟納旗要求所有居民和遊客，昨零時起足不出戶居家抗疫，若不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果，將被追究民事、刑事責任。

內地今波由西部旅遊引起的本土疫情，截至昨零時累計164人確診，前日新增確診者中，除了內蒙古的19人，還包括貴州和甘肅各4人，北京、河北、湖南及陝西各2人。在疫情最嚴重的內蒙古，截至昨早7時增至62宗本土確診，額濟納旗佔43宗最多，而當地常住人口只有約3.58萬人，因疫情滯留的遊客截至昨午3時達9,412人，主要來自四川、安徽、江蘇、上海、甘肅及廣東等地，其中60歲以上佔4,476人。

額濟納旗的胡楊林是世界三大胡楊林之一，每年10月金秋時節，都有大批遊客前去觀賞，酒店每晚房價是淡季的4至5倍。由於酒店費用因滯留而超出預算，不少遊客向當地政府投訴。當地政府遂要求酒店房價降至淡季的不超過200元(人民幣，下同)，還向每名滯留遊客每日免費提供價值30元的午餐，以及提供免費藥品、防疫物資配送服務，甚至贈送核心景區門票，3年內免費遊覽。

另一個重災區甘肅截至昨零時則有45宗確診，蘭州佔33宗最多。省長任振鶴強調，要全力以赴用兩周左右控制疫情，將感染個案控制在雙位數。

北京增至19人感染

至於北京，截至昨午3時增至19人感染，其中昌平區因打牌群組擴大而增至14人。北京疾控中心要求，在京人員近期非必要不出京，而14天內曾到有1宗或以上本土疫情的縣或縣級市、區、旗，將不獲賦北京健康寶綠碼，即無法進京。

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