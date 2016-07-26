新冠肺炎｜鍾南山：有信心疫情1個月內受控 「零容忍」反而低成本

內地過去一日新增71宗新型肺炎確診個案，54宗來自本土。中國工程院院士鍾南山表示，在強有力的監管及防控下，有信心疫情可在1個月內得到有效控制。他又警告如果對病毒「放任不管」，成本及代價會更大。

內地這輪新冠本土疫情遍布14個省份，兩個多星期以來，已累計超過500宗本土確診。當中近400宗與內蒙古、甘肅等跨省旅遊群組有關。黑龍江近日有新爆發累計已超過一百宗個案，至今傳播鏈未明。

中國工程院院士鍾南山表示，中國對外開放口岸入境，疫情從境外輸入是難以避免，在強有力的監管及防控下，有信心疫情會在1個月內，得到有效控制。

鍾南山：對病毒放任不管成本會更高

對於外界指中國採取的「零傳播政策」成本過高，鍾南山指，「零傳播」政策是不得已而為之，雖然成本較高，但如果對病毒「放任不管」，成本會更高。鍾南山說，病死率從全世界來看是2%左右，還是不能夠容忍，儘管有疫苗，有部分國家在取消防疫措施後，兩個月內出現大量感染，要再度收緊措施，一來一回的成本代價更大。他指，中國正逐步開放邊境，並採取持續性零容忍政策，一發現感染個案就控制在小範圍，相較於感染後再治療，反而是一種低成本做法。

至於「零容忍」、「零傳播」政策會持續多久，他認為要視乎全球防疫情況。

相關新聞：