新冠肺炎｜長者自由行中招 西安寧夏8人染疫

內地新冠肺炎本土疫情再起，上海一對退休夫婦近日與友人「自由行」遊覽甘肅、內蒙古及陝西後，昨在陝西西安確診。各地馬上急驗相關接觸者，結果與該對夫婦同行的5名長者，今日也在西安證實染疫(4確診、1無症狀感染)；寧夏銀川亦有一名與他們同遊甘肅和內蒙古的長者今日確診。內蒙古阿拉善盟額濟納旗也透露，當地對該對夫婦的密切接觸者及次密接者檢測時，發現有初步確診，全個行政區即時封閉管理48小時。

來自上海 曾遊甘肅內蒙陝西

根據涉事各地衛健委通報，該對夫婦與5名友人本月9日從上海搭機到西安後，轉機抵達甘肅張掖市，與來自銀川的老友碰面。一行人10日租兩輛車自駕遊張掖丹霞、甘肅嘉峪關、額濟納旗胡楊林等景區；15日，除銀川老友搭火車回家外，一行人從嘉峪關搭機前往西安。

甘肅檢測結果未出就去西安

涉事夫婦曾於本月8日及13日分別在上海和額濟納旗檢測，結果均屬陰性，但15日在嘉峪關市中醫醫院所做的1：10混合檢測，結果顯示異常。通報指，該對夫婦15日早上主動到嘉峪關市中醫醫院採樣後，被要求留在當地等候結果，但卻在同日下午約2時持額濟納旗的陰性檢測報告登機往西安。在該醫院同日下午5時半發現混檢結果異常，隨即要求相關10人回醫院再檢測，但該對夫婦已身處西安。

明知可能確診仍繼續出遊

相關8人檢測結果當晚9時出爐，全屬陰性，嘉峪關市疾控中心隨即致電該對夫婦，要求他們盡快在西安檢測，並持續追問檢測結果。該對夫婦16日早上前往西安市第八醫院採樣檢測，然後搭的士去大雁塔、大慈恩寺等地遊覽，下午返回醫院查詢結果，但未有結果，遂再搭的士回酒店。

通報提到，該對夫婦16日傍晚初步確診，即時被隔離，翌日證實確診後送院治療，但16日晚10時許卻向嘉峪關市疾控中心傳送「陰性」的檢測報告截圖。該中心17日上午11時許接獲陝西省疾控中心通知，該對夫婦確診。

嘉峪關市全民檢測 西安多個景區停業

甘肅省嘉峪關市、張掖市、酒泉市金塔縣隨即對該對夫婦的密接者及環境展開檢測，昨證實全屬陰性，隨即展開第二輪流行病學調查工作，其中嘉峪關昨早8時起展開全民檢測。甘肅省長任振鶴強調，要窮盡一切手段、集中一切兵力、不惜一切代價，將確診者可能造成的影響控制在最小範圍。西安則對染疫7人所到的酒店、景點及食肆停業消毒，接觸者全面檢測，截至昨早8時已有逾3.3萬人採樣，已出結果的2.05萬人均屬陰性。上海亦對308名相關人士和277份環境樣本做檢測，結果全為陰性。銀川亦已封控疫點檢測。