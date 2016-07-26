新冠肺炎｜長者自由行群組擴大至24人 波及北京等7省市

「上海長者自由行」新冠肺炎感染群組擴大，北京、陝西西安、內蒙古、甘肅蘭州、寧夏吳忠、貴州遵義和湖南長沙都有新增確診，連同該自由行旅遊團的8名確診者(西安7人、寧夏銀川1人)，群組目前已增至24人。已發現疫情的省市正加緊為接觸者等風險人群檢測，暫無疫情的省市亦呼籲來自外地、特別是上述省市的民眾檢測，其中廣東省疾控中心呼籲所有自10月1日起從外省來/返粵民眾，在48小時內主動進行一次核酸檢測。

北京患者與銀川患者火車臥鋪相鄰

北京豐台區一名來自甘肅武威市的人士今日確診，豐台區進入疫情防控應急狀態，患者所住小區封閉管理，居民陸續做核酸檢測。北京疾控中心要求豐台區人員非必要不出京，患者所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京須持健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。

北京疾控中心指，患者長期在甘肅武威居住，上周五搭火車來北京時，臥鋪與寧夏銀川確診者相鄰，前日咳嗽及咽部不適，昨看到銀川確診者的新聞後，主動向轄區疾控中心報告並進行檢測，結果為陽性，今日轉至專責醫院治療，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，診斷為確診個案，臨床分型為輕型。

西安再增1確診 曾陪確診者本地遊

西安今日有1人由無症狀感染轉為確診，是曾陪同上海長者自由行旅遊團在西安遊玩的本地人。目前西安8名患者去過22處場所和社區均已封閉管控，2,578名密接者及1,376名次密接者已接受檢測，已出結果的2,223名密接及353名次密接均屬陰性；重點場所重點人員已有21.35萬人採樣檢測，已出結果13.5萬人全屬陰性。

內蒙古「桐楠閣餐廳」成爆疫點

內蒙古額濟納旗達來呼布鎮「桐楠閣餐廳」則有5名員工確診，該餐廳曾在上周二至四接待涉事上海長者自由行旅遊團8人，同一時期還接待過來自蘭州的5人自由行旅遊團。該團自由行是一名42歲男子與七旬父母及2名分別69及73歲的同事出遊，5人上周五回蘭州後，陸續有人發病，至今日4人確診、1人無症狀感染。該名男子的10歲兒子亦中招，為無症狀感染者，近期無離開過蘭州。

另外，寧夏吳忠市一名來自浙江杭州的人士確診，該人士上周二起與9人一起到寧夏及內蒙古自由行，上周四至六在內蒙古遊覽期間，亦曾去桐楠閣餐廳用膳。

蘭州患者所住的城關區兩個小區，以及內蒙古額濟納旗達來呼布鎮，今日升級為疫情中風險地區。

貴州患者曾遊內蒙 湖南患者來自甘肅

貴州遵義亦有一名66歲男子本月9至17日先後到甘肅蘭州、酒泉、內蒙古額濟納旗、甘肅張掖、青海西寧及重慶遊玩，與上海長者自由行旅遊團行程略有重疊，回家後昨日到醫院檢測，結果為陽性，今日確診。湖南長沙的確診者則是一名40歲男子，周日從甘肅嘉峪關搭機抵長沙，昨日到醫院檢測，結果為陽性，同行3人陰性。

相關新聞：