新冠肺炎｜長者自由行群組擴大 北京內蒙等地24人染疫

內地「上海長者自由行」新冠肺炎感染群組擴大，北京、陝西西安、內蒙古、甘肅蘭州、寧夏吳忠、貴州遵義和湖南長沙都有新增確診，連同8名確診自由行團友(西安7人、寧夏銀川1人)，群組至昨日增至24人。相關省市正加緊為接觸者等風險人群檢測，暫無疫情的省市亦呼籲來自外地、特別是上述省市的民眾檢測，其中廣東省疾控中心呼籲所有自本月1日起從外省來/返粵民眾，在48小時內主動進行一次核酸檢測。

北京豐台區一名來自甘肅武威市的人士昨確診，豐台區進入疫情防控應急狀態，患者所住小區封閉管理，居民陸續做核酸檢測。北京市疾控中心指，患者長期在甘肅武威居住，上周五搭火車來北京時，臥鋪與寧夏銀川確診者相鄰，周日咳嗽及咽部不適，周一看到銀川確診者的新聞後，主動向轄區疾控中心報告並進行檢測，結果為陽性。

西安有1人前日診斷為無症狀感染，但昨日轉為確診，是曾陪同涉事自由行團友在西安遊玩的當地人。截至昨日，西安8名患者去過的22處場所和社區均已封閉管控，近4,000名密接者及次密接者已接受檢測，已出結果的二千五百多人均屬陰性；21.35萬名重點場所重點人員已檢測，已出結果的13.5萬人全部陰性。

內蒙一餐廳5員工14食客受感染

內蒙古額濟納旗達來呼布鎮「桐楠閣餐廳」則成為今波疫情傳播的關鍵地點。該餐廳前日及昨日共有5名員工確診，而涉事自由行8名團友曾在上周二至四在該餐廳用膳，同一時期的食客還有來自蘭州的5人自由行旅遊團。該蘭州團是一名42歲男子與七旬父母及2名分別69及73歲的同事出遊，5人上周五回蘭州後，陸續有人發病，至昨日有4人確診、1人無症狀感染。該名男子的10歲兒子亦中招，為無症狀感染者，近期無離開過蘭州。

寧夏吳忠一名來自浙江的53女遊客昨日確診。該女子上周二起一行10人從杭州出發，到寧夏及內蒙古自由行，上周四至六在內蒙古遊覽期間，亦曾去桐楠閣餐廳用膳。

蘭州患者所住的城關區兩個小區，以及內蒙古額濟納旗達來呼布鎮，昨升級為疫情中風險地區。

此外，貴州遵義一名66歲男子昨日確診，本月9至17日先後到過甘肅蘭州、酒泉、內蒙古額濟納旗、甘肅張掖、青海西寧及重慶遊玩，與上海自由行旅遊團行程略有重疊，回家後前日到醫院檢測，結果呈陽性。湖南長沙的確診者則是一名40歲男子，周日從甘肅嘉峪關搭機抵長沙，前日到醫院檢測，結果為陽性，同行3人陰性。



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