新冠肺炎｜防疫不力 累計78確診 內蒙額濟納旗書記被免職

內地新冠肺炎本土疫情持續擴大，在重災區內蒙古阿拉善盟額濟納旗，截至昨早8時增至78人確診，今年6月才獲任命為旗委書記的陳占雲，因防疫工作「履職盡責和落實不力」被免職，旗委書記一職由阿拉善盟盟委書記代欽兼任。中央黨校教授竹立家認為，由地區首長兼任下屬地區首長，是非常時期的特殊任命，因其威信高且能調配全盟資源抗疫，但這也說明當地疫情防控形勢非常嚴峻。



額濟納旗正全民禁足抗疫。代欽昨早以盟委書記兼額濟納旗旗委書記身份，去到額濟納旗實地督導檢查疫情防控措施落實情況，強調要堅決遏制住疫情擴散蔓延趨勢，「打贏疫情防控阻擊戰是當前壓倒一切的重大政治任務」，要求各部門要加強小區管控，確保居民和遊客足不出戶，公安部門則要加強巡邏，對不聽勸阻擅自外出的「見一個抓一個」。額濟納旗今早7時展開第五輪全民檢測。

多名官員敷衍不盡責被處分

額濟納旗曾在上周六通布，衛健委、公安局、人民醫院及民政局多名領導和公職人員，被免職或通報批評。通報指出，自當地本月17日發生疫情以來，在旗委、政府對防疫工作三令五申的情況下，相關人士仍對疫情防控工作「置若罔聞、履職不力、落實防控措施不到位」等。其中被免職的衛健委副主任劉琴，被指在防控疫情工作中「不積極不主動、不擔當不作為，敷衍塞責，推諉扯皮」；被免去衛健委黨組書紀及提名免去主任職務的曲江輝，則被指「履職不力，落實措施不到位，協調指揮不得當，工作失序」等。

今波由西部自由行引起的本土疫情，截至昨零時已致近200人確診，其中前日單日新增29宗，內蒙古佔16宗、甘肅佔6宗、北京及寧夏各佔3宗、山東1宗。感染源頭暫時未明，但國家衛健委日前指出，根據病毒基因排序結果，今波疫情中的Delta變種病毒，與內地早前疫情的同源性低，意味今波疫情是由新的境外輸入源頭引起。

專家建議疫情流行期間停放長假

內地《財經》雜誌引述汕頭大學病毒學專家常榮山表示，額濟納旗的中蒙邊境策克口岸，上月底本月初頻頻驗出跨境貨車司機核酸陽性，推測當地上月底至本月13日已有人感染，但因規模不大或防疫有漏洞而未被發現，直到國慶長假大規模人員流動，才揭開這條傳播鏈。上海復旦大學公共衛生學院原院長姜慶五建議，在疫情流行時期，「國家應該暫停長假」。

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