新冠肺炎｜防秋冬爆疫 德國擬限制未打針者進入公眾場所

為防今年秋冬出現新一波新冠肺炎疫情，德國正準備實施新的防疫措施，沒接種疫苗的人在日常生活將面臨不同待遇，進餐廳、看電影等將受限制。

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負責協調防疫政策的聯邦總理府部長Helge Braun接受《週日畫報》(Bild am Sonntag)訪問時表示，最近德國的新增確診人數每周平均增長6成，如果高傳染力的Delta變種病毒(最早於印度發現)繼續擴散，但疫苗接種進度沒有跟上，9星期後，料每天的新增確診人數將高達10萬人。

根據防疫主管機關羅伯特．科赫研究所(Robert Koch Institute)統計，目前德國單日確診人數逾1,000人，成年人口有5成完成兩劑疫苗接種，但由於部分民眾拒絕接種，接種速度減慢。

設法減少與未接種者接觸

Braun指，從英國經驗來看，已接種和康復的人對疫情影響不大，疫情控制的關鍵是減少未接種者的接觸。因此，政府正規劃新防疫措施，只要疫情一升溫，未接種者即使檢測呈陰性，進出餐廳、戲院、足球場都將受到限制。

他鼓勵民眾接種新冠疫苗，呼籲公司為員工安排接種疫苗，並強調接種能防止新冠肺炎重症，也會比沒接種的人享受更多自由。