新冠肺炎｜陳肇始：男地勤相關人士涉逾3萬 檢測結果全呈陰性

早前確診的27歲機場男地勤，驗出帶有印度最先出現的Delta變種病毒，食物及衛生局長陳肇始在一個電台節目中表示，當局已為逾3萬相關人士進行檢測，暫時未再發現有密切接觸者有陽性個案。

陳肇始表示，衛生防護中心仍在調查患者的感染途徑，暫時未再發現有密切接觸者有陽性個案，而患者所住大廈的污水樣本病毒檢測呈陰性，大廈已作圍封檢測，連同其他包括機場工作等相關人士，當局已為超過3萬人進行檢測，全部是陰性。

理大團隊昨日公布，發現男地勤個案基因與最近印尼輸入的個案較為相近，陳肇始表示，目前仍檢視今次個案同早前輸入個案是否有關連。她呼籲市民接種新冠疫苗，以讓社會建立保護屏障，對抗變種病毒流行。

接種比例倘8月達五成 更有條件放寬防疫措施

現時市民接種新冠疫苗的數字令人鼓舞，已完成接種兩劑的人佔兩成，每日新增打針的人數較以往增加，昨日單日接種人數更創新高，期望接種增長速度可以保持，到8月可以達到5成比例，屆時將更有條件放寬社交距離措施或食肆堂食時限。

被問到疫苗氣泡措施是否仍然有效，陳肇始指，疫苗的保護力的確並非百分百，因此一直要配合其他措施，以減低潛在傳播風險。