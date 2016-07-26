新冠肺炎｜陳肇始：相信放寬人數上限後有更多D類食肆

政府周四起放寬多項社交距離措施，食物及衞生局長陳肇始在電台節目表示，餐飲業界亦支持以疫苗氣泡為基礎，放寬社交距離措施，食環署一直有與他們了解執行措施的困難，以及優化現行做法。她表示，現時已有900至1000間食肆屬C類餐廳，餐飲業僱員亦努力預約接種疫苗，相信D類食肆人數上限再放寬，能吸引更多餐廳轉為D類。

陳肇始指，要求D類食肆每枱只需三分之二客人接種疫苗，主要是考慮到長者、兒童或因身體問題未能接種疫苗的市民。被問到A、B類食肆限制是否不能放寬，陳肇始指，待社會建立到免疫屏障，很多其他限制都可逐步有序地放寬，希望社會向整體目標進發。

獲減檢疫期入境人士檢疫期間亦需檢測

陳肇始又指，整體專家顧問都無反對抗體血清測試，以3個月有效期認證的做法，當局正製作獲認可進行血清測試的化驗所名單，會盡快公布。她又相信抗體化驗時間只需24小時，但要視乎檢測量，暫時未有抗體測試的收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公布。

對於容許已接種新冠疫苗抵港人士，若抵港時病毒檢測呈陰性，抗體血清測試呈陽性，檢疫期將減至7日，會否令外防輸入的風險增加，陳肇始說，放寬入境隔離要求的同時，亦會密切留意各地疫情，會盡量平衡和小心作風險評估，強調政府在嚴防輸入方面非常小心，所有獲縮減檢疫日數的人士，都要檢測待行，檢疫期間亦要再做一次檢測，而來自極高及甚高風險地區的人士，不可縮減檢疫期。被問到政府有否放寬限聚令的目標，陳肇始指若社會的疫苗接種率再增加，達到建立疫苗屏障的效果，可安心再作放寬。