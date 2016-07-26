新冠肺炎｜雲南瑞麗再增17染疫 主城區今起封閉

內地昨新增57宗確診，本土佔15宗，全部來自中緬邊境城市雲南瑞麗市，均在全民檢測中發現；新增無症狀感染41宗，本土佔2宗，也是來自瑞麗。瑞麗今波疫情自本月4日起發生，截至昨日已增至23人染疫，其中17人是緬甸籍，比例超過七成。雲南省疾控中心已完成7份陽性患者病毒樣本基因排序，結果顯示與Delta變種病毒株高度同源，且「與相鄰境外流行株高度同源」。

瑞麗市主城區今日零時起封閉管理，所有人居家隔離，因特殊原因要離開瑞麗，須持48小時內核酸檢測陰性報告。瑞麗全市學校及各類培訓機構停課，除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所停業，餐飲業僅可提供外賣配送服務。

中緬主要關口所在的瑞麗市姐告國門社區今早10時起調升為疫情高風險地區；瑞麗主城區及畹町片區今早展開新一輪核酸檢測。雲南省委書記阮成發表示，要充分認清當前極其嚴峻複雜的境外疫情形勢，以「鎮守邊關、視死如歸」的決心意志守好國門。

阿富汗抵武漢航班52人中招

另外，內地昨新增的42宗境外輸入確診個案，湖北佔25宗，其中22宗患者都來自廈門航空本月2日從阿富汗飛抵武漢的MF8008航班；新增39宗境外輸入無症狀感染個案中，湖北又佔31宗，其中30宗亦來自上述阿富汗航班。涉事阿富汗航班已有52人染疫。

