Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠肺炎｜雲南瑞麗再增17染疫 主城區今起封閉
55 分前
#Hashtags
新冠肺炎雲南瑞麗Delta變種病毒湖北武漢阿富汗緬甸
新冠肺炎｜雲南瑞麗再增17染疫 主城區今起封閉
news-images
瑞麗市連日全民檢測。(中新社)
 news-images
瑞麗市封閉通向中緬邊境通道的道路。(互聯網)

內地昨新增57宗確診，本土佔15宗，全部來自中緬邊境城市雲南瑞麗市，均在全民檢測中發現；新增無症狀感染41宗，本土佔2宗，也是來自瑞麗。瑞麗今波疫情自本月4日起發生，截至昨日已增至23人染疫，其中17人是緬甸籍，比例超過七成。雲南省疾控中心已完成7份陽性患者病毒樣本基因排序，結果顯示與Delta變種病毒株高度同源，且「與相鄰境外流行株高度同源」。

瑞麗市主城區今日零時起封閉管理，所有人居家隔離，因特殊原因要離開瑞麗，須持48小時內核酸檢測陰性報告。瑞麗全市學校及各類培訓機構停課，除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所停業，餐飲業僅可提供外賣配送服務。

中緬主要關口所在的瑞麗市姐告國門社區今早10時起調升為疫情高風險地區；瑞麗主城區及畹町片區今早展開新一輪核酸檢測。雲南省委書記阮成發表示，要充分認清當前極其嚴峻複雜的境外疫情形勢，以「鎮守邊關、視死如歸」的決心意志守好國門。

阿富汗抵武漢航班52人中招

另外，內地昨新增的42宗境外輸入確診個案，湖北佔25宗，其中22宗患者都來自廈門航空本月2日從阿富汗飛抵武漢的MF8008航班；新增39宗境外輸入無症狀感染個案中，湖北又佔31宗，其中30宗亦來自上述阿富汗航班。涉事阿富汗航班已有52人染疫。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜雲南瑞麗再增17染疫-主城區今起封閉-274881
#Hashtags
新冠肺炎雲南瑞麗Delta變種病毒湖北武漢阿富汗緬甸
Am730

好人好事｜曼聯球星PS5連簽名信送上門  9歲小球迷開心到「四圍彈」

僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　麥美娟：心情複雜

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
好人好事｜曼聯球星PS5連簽名信送上門  9歲小球迷開心到「四圍彈」
Am730
Am730
僱傭條例｜立法會通過法定假期增至17天　麥美娟：心情複雜
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多