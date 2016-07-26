新冠肺炎｜雲南10日90宗輸入確診 逾八成屬「回國自首」

內地昨日新增26宗新冠肺炎確診個案，全部屬境外輸入，其中上海佔6宗、雲南5宗、山東4宗、廣東4宗、陝西3宗、福建2宗、吉林及黑龍江各1宗；新增15宗無症狀感染個案，均為境外輸入，其中雲南佔5宗、廣東3宗、山東1宗，北京、福建、浙江各2宗。

多地以註銷戶籍促滯留緬甸違法者回國投案

《北京日報》指出，雲南新增的10名境外輸入患者當中，有8人是從緬甸回國投案自首、2人因非法出境到老撾被遣返。報道又引述雲南衛健委數據稱，自上月25日至昨日，雲南累計90名境外輸入確診患者中，76人都是投案自首，比例超過84%。

對於這種集中回國自首情況，澎湃新聞表示，主因是全國多地早前發出通告，點名敦促滯留緬甸的非法出境者及從事電信網絡詐騙者回國自首，否則註銷戶籍。

上萬人等入境 瑞麗：外防輸入壓力前所未有

報道又提到，有網民上月在官媒人民網「地方領導留言板」查詢離開雲南瑞麗的政策時，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部回應稱，緬甸局勢持續動盪，疫情不斷惡化，戰情、警情、疫情疊加，加上全國多地勸喻滯留緬甸人士回國自首，大量自首者選擇從瑞麗入境，「尚有上萬人等待入境」，導致瑞麗負荷接收境外自首者，瑞麗疫情防控仍處於最危險、最艱難時刻，「外防輸入壓力前所未有，疫情輸入風險與日俱增」。