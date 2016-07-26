新冠肺炎｜首爾江南百貨店爆染疫群組118人確診

近日爆發第四波情的南韓，在江南區COEX商場的現代百貨公司(Hyundai Department Store)出現染疫群組，該群組首現確診後一星期內，最少有118宗確診。業界擔心會嚇怕大眾到百貨公司，影響生意。

兩名員工最先在本月4日確診，他們在地下層的超市及美食廣場工作，百貨公司翌日關門消毒，之後縮短營業時間，但陸續出現新個案，遂決定停業至周一。當局指，百貨公司並無違反防疫措施，包括有定期消毒，但病毒似乎在員工間傳開，他們在休息室一起用餐，又分享食物和無戴口罩，以及即使有輕微發燒仍繼續上班。樂天一間百貨公司周日也有員工確診，業界觀察指過去周末，百貨業的生意下跌了6.4%。

國民無持陰性病毒證明禁入境

疫情方面，南韓昨日公布新增1,100宗確診，雖較前一天減少224宗，但首次連續6天確診過1,000宗。首爾首都圈地區啟動最高級的第四級別防疫，禁止下午6時後3人以上聚會，晚上6時前的聚會則限4人以下，婚禮和葬禮只准親屬參加。

當局也宣布，從周四起，所有韓國公民入境須提供病毒檢測陰性證明，否則不准入境。南韓今年2月要求入境人士提交病毒檢測陰性證明，惟不包括南韓公民，他們只須提交14天隔離同意書。南韓疾病管理廳的分析報告指，若目前的疫情形勢持續，下月中單日確診或超過2,300宗。