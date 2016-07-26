新冠肺炎｜香港仔利港中心強檢完成 530人接受檢測零確診

政府今日上午約7時完成列為「受限區域」的香港仔利港中心強制檢測行動，截至凌晨零時，約530名居民接受檢測，當中無發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約180戶，當中約15戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府自昨日下午7時半起限制在香港仔成都道38號利港中心(不包括利港商場)內的人士留在其處所並接受強制檢測。政府正在「受限區域」內進行執法行動，確認區域內所有人士已接受強制檢測。自今早約7時起，「受限區域」內已進行檢測的人士，如果能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可向人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

有一名初步確診新冠肺炎、涉及L452R變異病毒株的41歲女清潔工，居於香港仔利港中心，因此政府昨晚將利港中心列為「受限區域」，但不包括利港商場。至於任何在上月11日至昨日期間曾身處在內超過2小時的人士，即使不在「受限區域」內，亦須在明日或之前接受強檢