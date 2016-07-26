新冠肺炎｜中方譴責英專題片影射病毒來自武漢 美國將完成溯源調查

中國駐英使館發言人強烈譴責英國播放的病毒溯源專題片，影射新冠病毒來自中國武漢的實驗室。

中國駐英使館斥歪曲事實混淆是非

英國電視四台(Channal 4)周日(22日)播放題為《新冠肺炎病毒從中國一實驗室洩漏？》(Did Covid Leak from a Lab in China?)的專題片，中國駐英使館發言人批評，有關專題片以毫無根據的主觀臆測和道聽塗説為基礎，歪曲事實、混淆是非，公然挑戰國際社會和全球科學家共識，影射新冠病毒系來自中國武漢的實驗室，這是徹頭徹尾的違背事實、違反科學、附和政治操弄的報道，中方堅決反對，予以強烈譴責。

發言人指，疫情發生以來，中方始終本着公開透明和負責任態度，及時向有關各方通報疫情訊息、分享病毒基因序列，同國際社會交流防控經驗，力所能及地提供抗疫援助。發言人強烈敦促英國電視四台遵守職業道德和操守，客觀公正報導新冠病毒溯源工作，停止炒作歪曲事實、混淆是非的資訊，停止誤導公眾，不要淪為反華勢力大搞政治操弄、散佈虛假資訊的工具。

美國將完成新冠病毒溯源調查

美國白宮新聞秘書普薩基表示，總統拜登尋求對新型冠狀病毒起源的調查，預料會在當地星期二的限期前完成，但需要幾天時間才能完成對外發布的非機密版本。拜登今年5月要求情報人員在90天內，查清新冠病毒起源，包括探尋在中國實驗室發生事故的可能性。

在北京，外交部副部長馬朝旭早前表示，中方再次反對把新冠病毒溯源問題政治化，強調溯源合作必須堅持科學的方向。

相關新聞：

新冠疫苗｜世衞籲推遲打第三針計劃 讓針予低接種率國家