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新冠肺炎｜高拔陞：醫管局特別探訪安排將增至22間醫院
21 分前
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新冠肺炎高拔陞醫管局特別探訪安排醫院
新冠肺炎｜高拔陞：醫管局特別探訪安排將增至22間醫院
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高拔陞指醫管局特別探訪安排將增至22間醫院。(資料圖片)

醫管局行政總裁高拔陞在電台節目表示，現時在18間醫院實施的特別探訪安排，預料本周內將增至22間醫院，並陸續安排家屬預約，今日下午將公布安排細節，包括增加訪客探訪次數等。

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高拔陞指，部分公立醫院，如屯門醫院康復大樓內有數百張病床，亦將實施特別探訪安排。他指上周試行為長期住院的精神科病人接種新冠疫苗，本周亦逐步為其他長期住院病人接種疫苗，若病人病情不穩定或有急性病等，將不適合打疫苗。他指至今約3.6萬名醫管局員工已接種疫苗，接種率超過四成，專業組別員工接種率達六至七成，認為接種情況理想。

對於醫管局將為普通科門診病人提供接種新冠疫苗諮詢，高拔陞指，由於對疫苗的宣傳增加，但相信接受諮詢的病人應該不多，但若需求大，會調配更多人手處理有關諮詢，強調有靈活性及彈性。他指數據及本地經驗已證實，供港的新冠疫苗都安全有效，除非病人的病情完全失控，否則大部分人都適合接種，醫生建議病人接種之前，毋須進行詳細身體檢查。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜高拔陞：醫管局特別探訪安排將增至22間醫院-272659
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