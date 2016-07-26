新冠肺炎｜高暴露群組下月起分批加密至三日一檢 未打針須每日檢測

食物及衞生局今日(29日)公布，高風險、高暴露群組下月起需要分批加密至三日一檢，未打針者則需要每日接受檢測。當局表示，因應政府不再接納深喉唾液樣本作強制或定期檢測，所有特定群組人士的檢測均須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，並會按當局要求的檢測頻密度提供免費檢測服務。

各類高暴露群組加密檢測次數開始日期

⚫ 特定群組機場員工：10月20日起

⚫ 社區檢測中心及流動採樣站的工作人員：11月3日起

⚫ 指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員：11月10日起

⚫ 特定的貨櫃碼頭及船務工作人員、特定的凍房工作人員：預計11月內實施

當局提醒，未打針的特定群組員工，必須基於健康原因而不適宜接種，他們必須出示有效的醫生證明書及身分證明文件才可獲免費檢測；其他員工亦須帶同疫苗接種紀錄及身分證明文件才可獲免費檢測。至於如非健康原因而未打針的員工，則需要自費檢測。

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