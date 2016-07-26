新冠肺炎｜黃傑龍：C類餐廳不足1000間 不放寬A及B類等於無放寬

政府昨日公布放寬部分防疫措施，員工最少打一針的C類食肆入座率可以增至75%，打完兩針的員工，再加上三分二顧客打了一針的D類食肆，入座率可增至100%。稻苗學會長黃傑龍在電台節目指，目前做到C類的餐廳不足1,000間，D類有19間，C加上D類食店只佔全港所有食肆總數5%至6%，所以不放寬佔整體食肆大多數的A及B類食肆，等於無放寬。

黃傑龍認為，今次放寬屬於「戰略放寬」，令業界明白將來要再爭取放寬，必須鼓勵及通過接種疫苗。他指現時C類食肆員工，會陸續在2至3周後陸續完成第2針疫苗，有條件變成D類食肆，對宴會場所的同業有重要意義。黃傑龍指，主人家日後要在請帖列明賓客需要打針，但實際運作時可能很複雜及困難，賓客若被發現仍未打針，相信只能放下人情而不能進入。

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另外，旅遊業界立法會議員姚思榮在同一節目指，關注所有已接種新冠疫苗、血清抗體測試呈陽性人士，抵港後強制檢疫期將可縮短至7日。他指檢疫酒店要面對客人臨時縮短檢疫期，酒店房間突然多出的情況，認為政府要與業界商討，並向酒店提供補償。

對於澳門政府早前曾表示，若本港連續14天無本地個案，有條件磋商放寬港澳出入境措施，但昨日突然改稱指要連續28天，姚思榮坦言感到有點失望。他相信技術上需時處理，包括會開哪些口岸及關口限制人數等，考慮到避免太多人聚集在關口等候檢測，認為每日約有5,000人出入境是相對合適的數目。