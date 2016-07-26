新冠肺炎｜齊針染疫男死在飛機上 從土耳其飛抵德國

一班客機上月25日從土耳其伊斯坦布爾飛抵德國漢堡，當所有乘客已落機後，機組人員發現一名男搭客仍坐在座位上，赫然發現他已斷氣。當局日前證實那名男子已完成新冠疫苗接種，並且感染了新冠病毒，但他患有其他嚴重疾病，未知感染新冠腅炎是否其死因。

該名51歲男子在俄羅斯出生，於德國居住，他乘搭土耳其廉航飛馬航空(Pegasus Airlines)，客機早上10時起飛，5小時後抵達德國。驗屍顯示，他在飛行途中死亡，並指他雖然新冠病毒檢測呈陽性，但未知他死亡前有否現病徵，也未知是否染病令他死亡。報道指，男子無其他人同行，並坐於窗口位，飛行期間閉上眼睛，或因此被誤以為只是睡著覺。據悉，死者在一周前飛往伊斯坦布爾，未知是公幹或旅遊。

土耳其單日錄逾2.8萬宗確診

根據德國規定，飛機乘客須提交在土耳其飛往德國前的病毒檢測陰性證明、完成新冠疫苗接種或最近受感染已康復，而來自「高危」土耳其的打齊針搭客毋須展示陰性病毒檢測證明。土耳其周一錄得28,678宗新確診，由上月19日至本月1日累積確診達378,149宗。