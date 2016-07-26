新冠肺炎｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(9日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月11日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月7日至8月9日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

被納入公告的指明地方

於7月27日至8月9日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於8月11日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於8月13日或之前交回：

⚫ 油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

當局表示，由於該學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新型肺炎相似，為謹慎起見，該學校被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本樽和深喉唾液測試樣本收集包。已經完成新冠疫苗接種的人士可豁免強制檢測。