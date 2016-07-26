新冠肺炎｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(10日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月12日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月8日至8月10日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

被納入公告的指明地方

於7月28日至8月10日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於8月12日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於8月14日或之前交回：

⚫ 紅磡家維邨家禮樓地下香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園

當局解釋，由於該學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把該校納入強制檢測公告。若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅/黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。