新冠肺炎｜1個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(19日)多1個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在8月21日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在8月17日至8月19日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

涉及的指明地方

於8月6日至8月19日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於8月21日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於8月23日或之前交回：

⚫ 天水圍天龍路4號地下香港聖公會夏瑞芸幼兒學校

食衞局解釋，由於該校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把該校納入強制檢測公告。若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期間將會延長1日。

此外，衞生署今日提醒紅磡海濱南岸第6座和西營盤瑧璈的指明人士，明日要接受強制檢測，該兩座大廈曾有涉及變種病毒的確診者，在潛伏期內曾居住。

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