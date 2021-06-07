新冠肺炎｜13個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(7日)多13個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在6月9日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在6月5日至6月7日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於5月25日至6月7日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於6月9日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於6月11日或之前交回：

⚫ 荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園/福幼第二幼兒中心暨育嬰園

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲徑3號深灣軒地下啟思幼稚園 (深灣軒)

⚫ 沙田沙田正街11–17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

⚫ 柴灣柴灣道100號1樓循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園幼兒園

⚫ 將軍澳浩明苑地下東華三院力勤幼稚園

⚫ 粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

⚫ 大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室香港教育大學幼兒發展中心 (只包括幼稚園部)

⚫ 粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下九龍城浸信會嘉福幼稚園

此外，下列學校指明班級及5月25日至6月7日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月9日或之前接受檢測：

⚫ 元朗馬田欖口村路23號佛教陳榮根紀念學校二年級

⚫ 深水埗海壇街280號寶血會嘉靈學校一年級

⚫ 火炭樂霞坊2號培基小學一年級

⚫ 秀茂坪秀明道130號觀塘官立小學(秀明道)一年級

⚫ 鴨脷洲鴨脷洲橋道355號海怡寶血小學二年級

當局解釋，由於13間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把8間學校及5間學校的指明級別納入強制檢測公告。