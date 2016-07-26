新冠肺炎｜14食肆被投訴 涉未妥善處理客資料

現時防疫法例規定，B類食肆的顧客可「填紙仔」登記個人資料，並由餐廳保留紀錄31日。不過，私隱專員公署接獲14宗投訴，指有食肆未妥善處理顧客登記資料，調查後已要求涉事食肆採取適當及切實可行措施，保障顧客登記的資料。

公署跟進接獲的投訴時，發現11間未有妥善處理顧客登記資料、1間沒有設置表格收集箱、1間沒有保持表格收集箱時刻蓋好，以及1間使用尚未剪開共用表格。公署認為，涉事食肆在收集個人資料時採取的保安措施不足，以致資料可被未獲准許的或意外的查閱或使用。私隱專員鍾麗玲提醒，所有食肆處理和使用個人資料方面，都有責任遵守《私隱條例》，並應提高員工保障個人私隱意識等。

預告「高暴露群組」加密檢測

港府早前與內地商討通關時，獲建議加密高風險群組的檢測次數。繼機場特定群組和北大嶼山醫院香港感染控制中心的醫護人員，日前改為「三日一檢」後，政府宣布其他「高暴露群組」人員將陸續要加密檢測，包括檢疫酒店、凍房、特定貨櫃碼頭等工作人員，安排適用於全職及兼職。

疫情方面，本港昨增兩宗輸入個案，初步確診少於5宗；另因應澳門疫情已趨平穩，下周二起恢復從澳門經「回港易」及「來港易」計劃入境人士的豁免檢疫安排。

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