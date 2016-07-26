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新冠肺炎｜14食肆被投訴 涉未妥善處理客資料
3 小時前
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新型肺炎食肆填紙仔堂食個人資料私隱專員公署通關強制檢測院舍長者疫苗接種新冠肺炎
新冠肺炎｜14食肆被投訴 涉未妥善處理客資料

現時防疫法例規定，B類食肆的顧客可「填紙仔」登記個人資料，並由餐廳保留紀錄31日。不過，私隱專員公署接獲14宗投訴，指有食肆未妥善處理顧客登記資料，調查後已要求涉事食肆採取適當及切實可行措施，保障顧客登記的資料。

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現時市民在B類食肆堂食，可選擇「填紙仔」而不用「安心出行」。(資料圖片)
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港府下周二起，恢復從澳門入境香港人士的豁免檢疫安排。(資料圖片)

公署跟進接獲的投訴時，發現11間未有妥善處理顧客登記資料、1間沒有設置表格收集箱、1間沒有保持表格收集箱時刻蓋好，以及1間使用尚未剪開共用表格。公署認為，涉事食肆在收集個人資料時採取的保安措施不足，以致資料可被未獲准許的或意外的查閱或使用。私隱專員鍾麗玲提醒，所有食肆處理和使用個人資料方面，都有責任遵守《私隱條例》，並應提高員工保障個人私隱意識等。

預告「高暴露群組」加密檢測

港府早前與內地商討通關時，獲建議加密高風險群組的檢測次數。繼機場特定群組和北大嶼山醫院香港感染控制中心的醫護人員，日前改為「三日一檢」後，政府宣布其他「高暴露群組」人員將陸續要加密檢測，包括檢疫酒店、凍房、特定貨櫃碼頭等工作人員，安排適用於全職及兼職。

疫情方面，本港昨增兩宗輸入個案，初步確診少於5宗；另因應澳門疫情已趨平穩，下周二起恢復從澳門經「回港易」及「來港易」計劃入境人士的豁免檢疫安排。

新冠肺炎｜14食肆被投訴 涉未妥善處理客資料

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜14食肆被投訴-涉未妥善處理客資料-290714
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