新冠肺炎｜2個指明地方被納入強制檢測公告 (附名單)

本港今日(5日)多2個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在7月7日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在7月3日至7月5日期間已進行檢測，或已完成接種新冠疫苗，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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於6月22日至7月5日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於7月7日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於7月9日或之前交回：

⚫ 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

此外，下列學校指明班級及6月22日至7月5日期間曾面授該等班級學生的教師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於7月7日或之前接受檢測：

⚫ 藍田慶田街8號聖愛德華天主教小學一年級及二年級

當局解釋，由於2間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，已把1間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。